Niezwykle odkrycie w Toruniu. Jedyny taki obiekt

Trwają prace archeologiczne

- Jesteśmy obecnie na etapie ściągania warstw współczesnych i warstw XIX-wiecznych, a miejscami usuwania warstw naturalnych tzw. namułów wiślanych - powiedział Piotr Alagierski z pracowni archeologicznej. - Odsłonięty już mur średniowieczny ma długość ok. 50 m. Nie chciałbym spekulować, bo jeszcze na to za wcześnie, ale jest to duża konstrukcja związana z zespołem Ducha Świętego - dodał.