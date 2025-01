Niezwykłe zdjęcie z Polski. To pierwszy raz w historii

Warunki idealne do dalekich obserwacji nie zdarzają się często. Czasem trwają dosłownie kilka minut, bywa, że czeka się na nie latami.

2025 r. rozpoczął się pod tym względem świetnie. Poranek 8 stycznia był nie lada gratką dla pasjonatów dalekich obserwacji. Wykorzystał go wspaniale fotograf Kamil Gołąb, którzy pierwszy raz w historii uwiecznił o poranku polskie Tatry z okolic wsi Salomin w powiecie kraśnickim.

- Później dwukrotnie udało mi się powtórzyć obserwacje poranne Tatr z Salomina i za każdym razem były obserwowane Tatry Wysokie znajdujące się po stronie słowackiej - opowiada Kamil Gołąb. - Jednak jeszcze nikt nie uwiecznił na zdjęciu porannych polskich Tatr z Wyżyny Lubelskiej. 8 stycznia br. się to zmieniło .

Fotograf zdradza, że w przeddzień przełomowej obserwacji nic nie wskazywało na warunki do takich ujęć. - Potężne opady deszczu wyczyściły w nocy powietrze, a potem nagły spadek temperatury w dolnej części warstwy naszej atmosfery spowodował wystąpienie tzw. inwersji radiacyjne,j gdzie powietrze w dolnej warstwie zaczęło się chłodzić znacznie szybciej niż w górnej - wyjaśnia. - Szczyty Tatr Wysokich były widoczne gołym okiem, co też zdarza się bardzo rzadko z Wyżyny Lubelskiej. Dodatkowo widoczne były Rysy, nasz najwyższy szczyt w Polsce i Mieguszowiecki Szczyt Wielki. Jest to pierwsza poranna obserwacja tych szczytów z Wyżyny Lubelskiej - mówi.