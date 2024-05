Niezwykłe zdjęcie z polskiej plaży. Po prostu leżały w słońcu

Obserwuj foki z głową

Co ważne, do fok nie należy podchodzić. Można je obserwować wyłącznie z daleka, dlatego w okolicy stoi wieża widokowa. A jeśli zdarzy nam się zauważyć fokę na plaży poza rezerwatem, to tylko, jeśli jesteśmy zmartwieni jej wyglądem lub zachowaniem, powinniśmy to zgłosić pod całodobowym numerem telefonu 601889940 lub 795536009. W innym wypadku należy pozostawić fokę, by oddała się relaksowi.