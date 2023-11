Niezwykłe zjawisko na polskim niebie. Maksimum Leonidów - najszybszych spadających gwiazd

Nie tylko Leonidy

Ale to niejedyny rój meteorów, który można oglądać w listopadzie. Kolejnym są Taurydy, a zwłaszcza Taurydy Północne. To jednak rój o niewielkiej aktywności, dający zaledwie ok. pięciu meteorów na godzinę, za to bardzo jasnych. Można wypatrywać ich do 25 listopada.