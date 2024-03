Niezwykły pomysł popularnej linii lotniczej. Zabiorą pasażerów w filmową podróż

Filmowy szlak w europejskich miastach

Londyn przyciąga fanów kina poprzez produkcje takie jak "The Crown", "Dziennik Bridget Jones" czy seria filmów o Harrym Potterze. Turyści mogą odwiedzić dworzec kolejowy King’s Cross Station, gdzie kręcono sceny z peronu, z którego czarodzieje odjeżdżali do Hogwartu. W stolicy Wielkiej Brytanii możliwe jest również odwiedzenie Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter. Loty do Londynu oferowane są przez Ryanair z kilku miast, m.in. z Krakowa, Poznania, Wrocławia, Katowic czy Gdańska.