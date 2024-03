Nowe trasy tanich linii na lato 2024. Hit za hitem

Pięć nowych tras z Katowic na lato 2024

Powody do zadowolenia mają także mieszkańcy Śląska. Z lotniska w Katowicach Ryanair otwiera aż pięć nowych tras. Z Pyrzowic polecimy do Zadaru w Chorwacji, Bari we Włoszech, Alicante w Hiszpanii, Rzymu Fiumicino i na Maltę.