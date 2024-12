Nigdy nie zakładaj do samolotu. Powód może przerażać

Jej badania wykazały, że legginsy nie są najlepszym wyborem do samolotu. Analizując ubiór osób będących na pokładach maszyn, które uległy tragediom, natrafiła na interesujące odkrycie dotyczące legginsów. Mogą one spowodować poważne oparzenia, gdy samolot stanie w płomieniach.

Amerykańska pisarka tłumaczy, że problemem jest materiał, z którego legginsy są wykonane. Pod wpływem ognia, sztuczne włókna łatwo się topią, co prowadzi do przykrych konsekwencji. - Coraz więcej osób na pokładzie wybiera spodnie do jogi. Radzę jednak unikać włókien syntetycznych, które w razie pożaru mogą przywierać do skóry - powiedziała w wywiadzie dla Sun Online Travel. Sugeruję raczej odzież z bawełny bądź innych naturalnych materiałów.