Nocą las tętni życiem. Leśnicy pokazali, kto wtedy grasuje

Leśnicy edukują

Przyrodnicy informują w poście na Facebooku, że kuny po opuszczeniu terytorium matki i zajęciu własnego rewiru zazwyczaj stają się agresywne i chcą oznaczyć swój nowy teren. To właśnie w tym czasie stają się największą zmorą właścicieli samochodów, kiedy to mają skłonności do niszczenia ich samochodowej elektroniki, np. przegryzając kable. "Oznaczony przez jedną kunę pojazd miał wywoływać agresję u innych. Zjawisko znane jest od dobrych kilkudziesięciu lat, ale nadal nie udało się w pełni wyjaśnić tego zachowania" - tłumaczą leśnicy.