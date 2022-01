Norwegia łagodzi zasady wjazdu. "To wielki krok"

Zmiana zasad wjazdu do Norwegii

Według minister zdrowia Ingvild Kjerkol odsetek niezaszczepionych osób, które zachorowały na COVID-19 po przekroczeniu granicy jest na tyle niski, że zdecydowano się na zniesienie kwarantanny wjazdowej. "To wielki krok do powortu do normalności dla turystów" - skomentował Forbes.