Norwegia. Lawina śnieżna spowodowała częściowy paraliż komunikacyjny

Po kilku dniach zmagania się ze skutkami lawiny śnieżnej, która zablokowała m.in. ważną linię kolejową Bergensbanen, przywrócono już częściowy ruch. Konsekwencje żywiołu będę odczuwalne prawdopodobnie jeszcze przez kilkanaście dni.

W poniedziałek 17 lutego, ok. godz. 13:30, intensywne opady śniegu mocno popsuły plany wielu mieszkańcom Norwegii. Pod ciężarem śniegu nie wytrzymały m.in. drewniane podkłady pod szynami. Zostały też uszkodzone linie energetyczne.

W czwartek kursowanie pociągów zostało częściowo przywrócone – m.in. na trasie z Oslo do Bergen, co ucieszyło wiele osób. Jednak przedstawiciele firmy Bane NOR (jest odpowiedzialna za infrastrukturę kolejową w Norwegii) poinformowali, że trudno określić, kiedy cała trasa zostanie ponownie otwarta.