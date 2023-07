Nowa atrakcja Małopolski. Może okazać się hitem tego lata

Inwestycja w Ciężkowicach zapowiadana była od lat. Od początku borykała się z problemami - a to z pieniędzmi, a to z przetargiem, a na koniec także z wykonawcą. W efekcie wszystkich tych zawirowań koszt ścieżki wzrósł z 15 do 21 mln zł. Ostatecznie atrakcja jednak powstała, została już przetestowana i czeka na turystów.