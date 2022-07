Nowa atrakcja w Polsce. Szukają opowieści związanych z koksem

Co to jest koks?

Przypomnijmy, że koks to paliwo uzyskiwane przemysłowo poprzez koksowanie czyli wygrzewanie węgla kamiennego w temperaturze od 600 do 1200 st. C. w piecu koksowniczym. Cały proces odbywa się przy ograniczonym dostępie tlenu. Po takiej obróbce jest to paliwo o wyższej wartości opałowej od zwykłego węgla. Jest stosowane m.in. przy produkcji stali.