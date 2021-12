Muzeum Starożytnego Hutnictwa dostępne dla turystów. Będzie wizytówką regionu?

Jak mówi dr Boczarowski, w muzeum nie zgromadzono wielu eksponatów, ale te, które się w nim znalazły, są wysokiej rangi. Wśród nich znalazł się m.in. meteoryt powstały wskutek wybuchu supernowej. "To jeden z niewielu takich kawałków na świecie. Ten meteoryt i to żelazo w nim zawarte ma 4 mld 565 mln lat. To jeden z najstarszych obiektów w historii Układu Słonecznego" - tłumaczy dr Boczarowski.