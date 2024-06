Nowa atrakcja w stolicy. "Zabawa jest przednia!"

"Jest wiele niespotykanych, rzadkich i bardzo poszukiwanych tytułów, jak na przykład pierwszy automat STAR WARS z 1983 r. od Atari oparty na grafice wektorowej 3d. Dostępna jest również plejada automatów dla kilku graczy (Sunset riders, Spider man, Turtles), gier sportowych (NBA Jam), symulatorów (Sega Rally), strzelanek (The house of the dead), gier w kabinach, a nawet automat Luigi Mansion" - czytamy dalej. Kolekcję uzupełniają także gry sprowadzone z Japoni, m.in. Wacca, Groove Coaster i Dancerush Stardom.