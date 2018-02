Nowa trasa w siatce połączeń Ryanaira. Z Polski polecimy do Jordanii!

Ryanair ogłosił uruchomienie nowego połączenia z Modlina i Krakowa do Ammanu. Oznacza to, że polscy pasażerowie, po raz pierwszy w historii, będą mogli dostać się z krajowych lotnisk tanimi liniami do stolicy Jordanii.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Irlandzka linia będzie latać do stolicy Jordanii z czternastu europejskich lotnisk (Shutterstock.com)

Połączenia będą wykonywane 2 razy w tygodniu, począwszy od końca października 2018 r. i staną się częścią rozkładu lotów na przyszły sezon zimowy.

- Cieszymy się mogąc ogłosić wprowadzenie dwóch nowych tras z Warszawy Modlin oraz Krakowa do Ammanu. Jordania jest 34. krajem w siatce połączeń naszej linii z Polski - mówi Olga Pawlonka z Ryanaira.

Amman, Jordania / Shutterstock.com Podziel się

Irlandzki, niskokosztowy przewoźnik będzie latać do największego i najbardziej nowoczesnego miasta Jordanii z czternastu europejskich lotnisk. Poza Modlinem i Krakowem będą to: Ateny, Bolonia, Budapeszt, Bukareszt, Bruksela, Kolonia, Mediolan, Pafos, Praga, Rzym, Sofia i Wilno.

Na stronie przewoźnika nie ma jeszcze możliwości zakupu biletów. Nowe trasy znajdą się w sprzedaży dopiero pod koniec lutego.