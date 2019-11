Nowa Zelandia. Jeden z najbardziej pożądanych kierunków wakacyjnych na świecie

Od siedmiu lat nie zmienia się zwycięzca rankingu prestiżowego magazynu The Telegraph. Od 2012 r. jego czytelnicy wskazują Nową Zelandię jako ulubiony kierunek wakacyjny.



"To 'największy' kraj na Ziemi" – skomentował Oliver Smith, redaktor zajmujący się podróżami w brytyjskim piśmie. – "Atrakcyjność Nowej Zelandii może wynikać z tego, że z jednej strony urlopowiczom kojarzy się z czymś dobrze znanym, a z drugiej strony to oddalenie od innych kontynentów sprawia, że mogą się oderwać od rzeczywistości. To sekret popularności tego kierunku".