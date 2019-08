Rodzina zszokowana. Po wakacjach wystawiono jej dodatkowy rachunek na ponad 3 tys. zł

Rodzina z Nowej Zelandii postanowiła spędzić urlop na Wyspach Cooka. Wynajęła dom i spędziła 9 cudownych dni w rajskim zakątku świata. Jednak po powrocie z wakacji dostała olbrzymi rachunek za sprzątanie oraz wymowną wiadomość. Właściciele ośrodka nazwali członków rodziny "najbrudniejszymi gośćmi wszech czasów".

Czy to wystarczający powód, by gościom, którzy za 9-dniowy pobyt w apartamencie zapłacili 4 tys. dol. (ok. 15,5 tys. zł) wystawić rachunek na dodatkowe 780 dol. (ok. 3 tys. zł)? Rodzina twierdzi, że o tym, że sprzątanie nie było wliczone w cenę pobytu, dowiedziała się dopiero po powrocie do domu.