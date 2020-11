Nowe obostrzenia dla branży turystycznej wciąż niejasne. "Doprowadzą do bankructwa i zamknięcia małych biznesów"

Rozporządzenie dotyczące nowych obostrzeń i zakazów miało zostać opublikowane w czwartek, 5 listopada. Z nieoficjalnych informacji, które trafiały do mediów wynikało, że znajdzie się w nim zapis, wykluczający z obostrzeń schroniska górskie, prywatne kwatery i mieszkania, wynajmowane turystom. Rozporządzenia jak nie było, tak nie ma.

Projekt rozporządzenia namieszał

Z jego projektu wynika, że "od soboty, 7 listopada do 29 listopada hotele będą dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej lub w podróży związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej, a także osób wykonujących zawód medyczny oraz dla pacjentów i ich opiekunów".

Projekt został poddany pod konsultacje. Uwagi można było wysyłać do godz. 19 w czwartek. Prezes portalu Nocowanie.pl - Kamil Ruciński, wystosował pismo w tej sprawie do ministerstwa zdrowia.

Apel do ministerstwa zdrowia

"Reprezentuję 20 tys. właścicieli małych obiektów noclegowych, tj domków na wynajem, mieszkań, apartamentów i agroturystyk. Ograniczenie prowadzenia działalności, które znalazło się w rozporządzeniu, miało pierwotnie dotyczyć tylko działalności hotelowej. Jednak zostało rozszerzone na całą branżę noclegową. Branża ta już raz została zamknięta na 2 miesiące wiosną tego roku i wielu właścicieli obiektów noclegowych do tej pory nie podniosło się po poprzednim lockdownie" - pisze do ministerstwa Ruciński. - "Obecne obostrzenia doprowadzą do bankructwa i zamknięcia małych, rodzinnych biznesów, które zatrudniają kilkaset tysięcy osób w Polsce".