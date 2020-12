Nowe tanie linie lotnicze w Polsce. W końcu konkurencja dla Wizz Aira i Ryanaira

Linie lotnicze SkyUp rozpoczęły działalność 21 maja 2018 roku lotem z Kijowa-Żuliany do Szarm el-Szejk. Do tej pory obsługiwały głównie lokalne połączenia. Jak informuje Fly4free, ma się to zmienić od przyszłego roku. W letniej siatce przewoźnik zaplanował dużo nowych połączeń, w tym dwie trasy do Polski.