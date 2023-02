Nowość w PKP Intercity. "Jedno z najbardziej wyczekiwanych przez podróżnych udogodnień"

Graficzna rezerwacja miejsc. Co to oznacza?

Graficzna rezerwacja miejsc to udogodnienie, dzięki któremu, podczas zakupu biletu w internecie, każdy pasażer może wybrać preferowane przez siebie miejsce i np. sprawdzić kierunek jazdy. Co ciekawe, pozwala to także sprawdzić frekwencję w pociągu