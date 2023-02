PKP Intercity obniża ceny biletów. Jest decyzja!

"Pozdrowienia z podróży z Warszawy do Krakowa. Lecę samolotem, a nie jadę pociągiem, bo mnie nie stać ani na stratę kasy, ani na stratę czasu" - napisał kilka dni temu na Instagramie dziennikarz i podróżnik Michał Cessanis, który za lot w dwie strony zapłacił 240 zł. Jeśli zdecydowałby się na pociąg, to bilet kosztowałoby go 199 zł lub 304 zł w jedną stronę.