Nowy hit na południu Polski? Plaża, taras widokowy i tężnia dostępne już tego lata

- Rozwój Gródka nad Dunajcem, jako destynacji, która pragnie przyciągnąć turystów, to na pewno powód do radości - mówi Karol Wiak z Nocowanie.pl. - Inwestycje, które zostały poczynione w Bartkowej-Posadowej, powinny się przyczynić do wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu. Nowe atrakcje znacząco wzbogacają możliwości wypoczynkowe, oferując odwiedzającym nie tylko relaks, ale i aktywne formy spędzania wolnego czasu. Tak naprawdę, nowe inwestycje mogą okazać się prawdziwym hitem i to już podczas tegorocznego lata, szczególnie że jest to miejscowość znajdująca się w niedalekiej odległości od popularnych beskidzkich atrakcji - dodał ekspert.