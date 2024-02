Największa konkurencja dla Zakopanego. Już nie Karpacz

Stolica Tatr od lat przyciąga największe tłumy turystów, zarówno latem, jak i zimą. Nic nie wskazuje na to, żeby miało się to szybko zmienić. Jeśli chodzi o dalsze miejsca na liście najpopularniejszych miejscowości w polskich górach, jest za to ciekawiej. W ostatnich latach Zakopanemu po piętach deptał zazwyczaj Karpacz, który szerokim wachlarzem atrakcji trafia do sporej grupy turystów.