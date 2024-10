Nowy hit w USA. Przeniesie turystów w pięć tematycznych krain

W Epic Universe na odwiedzających czekeć będzie aż pięć tematycznych światów: Celestial Park, czarodziejski świat Harry’ego Pottera, kraina Super Nintendo, Dark Universe oraz strefa oparta na książkach i ekranizacjach "How to train your dragon".

Bilety do Epic Universe trafią do sprzedaży etapami, począwszy od 22 października 2024 r. Aby poradzić sobie z przewidywanym wysokim popytem i zapewnić gościom wyjątkowe doświadczenie. Pierwsza tura sprzedaży będzie obejmować wyłącznie bilety związane z pakietami wakacyjnymi lub bilety wielodniowe. Także dla posiadaczy rocznych karnetów Universal Orlando przewidziano możliwość zakupu jednodniowego biletu od października. Póki co dokładne ceny nie są podane. Można jednak spodziewać się, że bilety będą oscylować ok. 134 dolarów (ok. 570 zł), bowiem tyle kosztują wejściówki dla osoby dorosłej do innych parków sieci.