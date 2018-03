Nowy Jork – miasto dla ludzi, miasto w którym dobrze się żyje

Nowy Jork znamy z setek filmów, reportaży i książek. To ogromna, pełna atrakcji metropolia, która od lat inspiruje kolejnych przybyszów. Nadszedł czas, by Nowy Jork zainspirował również i nas. W końcu, jak śpiewał Frank Sinatra: "Jeśli uda mi się tam, uda mi się wszędzie".

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Nowy Jork to miasto, które nigdy nie śpi (Shutterstock.com)

Centrum wszechświata

Nowy Jork nazywany jest często stolicą świata. Wiele w tym określeniu prawdy. Nowy Jork jest największym i najludniejszym miastem w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (w 2016 roku miało aż 8,5 mln mieszkańców). Przecinająca Manhattan Wall Street jest centrum światowego biznesu. Z kolei nowojorski Broadway jest stolicą teatru. Odniesiony w tym miejscu sukces sceniczny otwiera aktorowi bądź dramatopisarzowi drzwi do światowej kariery.

Pochodziło stąd aż siedmiu prezydentów USA. Obecny, Donald Trump, również jest nowojorczykiem. W Nowym Jorku urodziły się takie gwiazdy filmu i muzyki, jak Scarlett Johansson, Robert Downey Jr, Woody Allen, Jay-Z czy Lady Gaga. Popularny slogan "I love NY" nie jest tylko pustym hasłem. Mieszkańcy Nowego Jorku naprawdę wierzą, że ich miasto jest najwspanialsze pod słońcem. Pamiętajmy o tym, wysiadając z samolotu na jednym z nowojorskich lotnisk.

Ruszamy w podróż

Jeśli zamierzamy wyruszyć do Nowego Jorku drogą lotniczą, staniemy najpierw przed wyborem lotniska, na którym wylądujemy. W grę wchodzą dwa porty lotnicze: Newark-Liberty oraz Nowy Jork-JFK. Ten pierwszy nie leży na terytorium miasta, stanowi jednak dobry punkt startowy dla wielu wycieczek po północnym wschodzie USA. Jeśli zamierzamy skupić się na zwiedzeniu Nowego Jorku, zdecydowanie lepiej wybrać port lotniczy im. Johna F. Kennedy'ego, mieszczący się w dzielnicy Queens, po wschodniej stronie miasta. Na pokładzie linii lotniczych LOT można dostać się do Nowego Jorku codziennie.

Wikimedia Commons CC0 Podziel się

Zaopatrzeni w bilet lotniczy, rozejrzyjmy się w Internecie za noclegiem. Oszczędzi nam to czasochłonnych poszukiwań na miejscu. Niestety Nowy Jork nie jest tanim miastem. Istnieją na szczęście budżetowe hotele blisko centrum miasta, w których ceny za nocleg nie są aż tak wysokie. Wśród takich właśnie obiektów są: Hotel Edison oraz 91 Hotel na Manhattanie, a także NU Hotel w dzielnicy Brooklyn. Nocleg kosztuje w nich 100-200 dolarów.

Jeśli zdecydujemy się na pobyt w hostelu takim jak HI NYC Hostel na Manhattanie, cena noclegu może spaść nawet poniżej 100 dolarów. Coraz więcej osób decyduje się na couchsurfing. Oznacza to zakwaterowanie w domach i mieszkaniach osób, które wyrażają taką chęć na stronie: couchsurfing.org. To ciekawy i tani sposób na poznanie miasta "od kuchni".

Ugryźć "Wielkie Jabłko"

Wszystko kręci się wokół Wielkiego Jabłka, mawiali niegdyś nowojorscy dżokeje. I mieli na myśli swoją ukochaną metropolię. Spróbujmy ją nieco "nadgryźć". Aby zwiedzanie poszło nam sprawnie, musimy znaleźć odpowiedni środek transportu. Czeka nas tutaj miła niespodzianka. Badania wykonane na zlecenie Business Insider w lipcu 2017 roku wskazały Nowy Jork jako miasto dysponujące najlepszym transportem publicznym w USA.

W specjalnych automatach vendingowych na przystankach komunikacji miejskiej możemy zakupić tzw. MetroCard. Jest to karta, która uprawnia nas do przejazdów autobusami oraz metrem, a więc odpowiednik naszych biletów papierowych. Jeśli zamierzamy się poruszać po mieście, zainwestujmy od razu w kartę siedmiodniową (ok. 30 dolarów). Istnieją świetne aplikacje, które umożliwią nam orientację w zawiłościach nowojorskich linii metra, tj. iTrans NYC Subway oraz Kick Maps.

Czy opłaca się korzystać z taksówki? Spryt nowojorskich taksówkarzy jest wręcz legendarny, tak jak cena za ich usługi. Za kurs z lotniska JFK na Manhattan możemy zapłacić nawet 100 dolarów! Konkurencja w postaci aplikacji Uber czy Lyft przyniesie nam oszczędności rzędu około 20 dolarów. Możemy również wypożyczyć samochód, którego obsługa przyjedzie po nas na lotnisko (ok. 40 dolarów). Jak widać, komunikacja miejska pozostaje pod względem kosztów bezkonkurencyjna.

Miasto, które nigdy nie śpi

Nowy Jork dzieli się na 5 okręgów: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx i Staten Island. Każdy z nich posiada wyjątkową historię oraz kulturową tożsamość. Manhattan to stolica prestiżu i wysokich biurowców. Queens zamieszkuje przede wszystkim klasa średnia. Bronx jest centrum rapu oraz hip-hopu. Gęsto zaludniony Brooklyn szczyci się swoją różnorodnością etniczną i kulturową. Natomiast Staten Island obfituje w domki jednorodzinne oraz parki.

Aby swobodnie poruszać się po dzielnicach Nowego Jorku i ich atrakcjach, będziemy potrzebowali dwóch kart. Jedną, MetroCard, już mamy. Teraz czas rozejrzeć się za New York CityPass. To karta, której jednorazowe opłacenie (212 dolarów) umożliwi nam wstęp do sześciu atrakcyjnych obiektów. Możemy ją zakupić online na stronie citypass.com/new-york.

Miejsca, które zwiedzimy z kartą CityPass:

Empire State Building (350 5th Ave). Najwyższy budynek w Nowym Jorku. Jego fasada w stylu art déco stanowi jeden z niezaprzeczalnych symboli miasta. Na 86-tym piętrze budynku mieści się obserwatorium, z którego da się zobaczyć rozległą panoramę. Dzięki karcie CityPass możemy złożyć tu dwie wizyty – jedną za dnia, a drugą po zmroku.

Cena biletu bez karty: 37 dolarów (osoba dorosła)

Amerykańskie Muzeum Historii Naturalnej (Central Park West & 79th St). Jeden z największych tego typu obiektów na świecie – zajmuje 25 budynków oraz 81 tys. metrów kwadratowych powierzchni. Znajduje się tutaj ponad 130 mln eksponatów, obrazujących historię naszej planety oraz zamieszkujących ją organizmów. W muzeum znajdziemy zarówno mikroskopijne bakterie czy artefakty stworzone przez człowieka, jak i szkielet tyranozaura.

Cena biletu bez karty: 33 dolary (osoba dorosła)

Muzeum Sztuki Nowoczesnej (11 West 53rd Street). Coś dla fanów sztuki nowoczesnej. Znajdą tutaj obrazy takich malarz, jak Edward Hopper ("Benzyna"), Pablo Picasso ("Panny z Awinionu") czy Vincent Van Gogh ("Gwiaździsta noc"). Biblioteka muzeum liczy sobie aż 300 tys. pozycji, głównie na temat sztuki nowoczesnej.

Cena biletu bez karty: 25 dolarów (osoba dorosła)

Muzeum Guggenheima (1071 Fifth Avenue at 89th Street). Już sam gmach tego obiektu przypomina dzieło sztuki nowoczesnej. Wnętrze muzeum, w kształcie wznoszącej się spirali, zawiera dzieła m.in. impresjonistów oraz modernistów. Wiszą tu obrazy Paula Cézanne, Rudolfa Bauera oraz Alberta Gleizesa. Na terenie muzeum działa również teatr im. Petera B. Lewisa, na którego deskach debiutuje wielu młodych dramaturgów.

Cena biletu bez karty: 25 dolarów (osoba dorosła)

Statua Wolności i Ellis Island. Sławny pomnik stojący na wyspie Liberty u ujścia rzeki Hudson został podarowany niegdyś mieszkańcom Nowego Jorku przez naród francuski. Statuę kobiety o wysokości 46,5 metrów przez dziesięciolecia obserwowali z okrętów przybysze do USA. Celem ich podróży była wówczas wyspa Ellis w nowojorskim porcie, główny punkt przyjmowania imigrantów.

Obecnie obydwie wyspy są dostępne dla zwiedzających. Można się na nie dostać promem. Niestety wejście do wnętrza Statui Wolności jest bardzo utrudnione – rezerwacje wykupione są czasami nawet z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Nie powinniśmy mieć za to żadnego problemu z wstępem do Muzeum Imigracji, które znajduje się na Ellis Island.

Cena biletu bez karty: ok. 25 dolarów (zależy od przewoźnika)

9/11 Memorial & Museum (180 Greenwich Street). Obiekt ten powstał tam, gdzie przed 11 września 2001 roku stały bliźniacze wieże World Trade Center. Na miejscu fundamentów zniszczonych budynków zbudowano dwa baseny, pomiędzy którymi znajduje się budynek muzeum. W jego wnętrzu znajdziemy wiele pamiątek po ofiarach zamachu z 11 września, a także historię ratowania tych, którym udało się przeżyć.

Cena biletu bez karty: 24 dolary (osoba dorosła)

WP.PL Podziel się

Inne atrakcje miasta:

Central Park. Zielona płuca Nowego Jorku. Park położony niemal w centrum Manhattanu. To miejsce, które znamy z tysięcy filmów i zdjęć. W sam raz na spacer bądź wypoczynek po męczącej, całodniowej wycieczce.

Chinatown i Little Italy. Dwa miejsca na Manhattanie, które przypominają nam, że ludność Nowego Jorku stanowi prawdziwą mozaikę etniczną. Zarówno dzielnica chińska, jak i włoska, architekturą nawiązują do krajów pochodzenia swoich mieszkańców. Oferują możliwość skosztownia specjałów tamtejszych kuchni.

Wall Street. Położona na Manhattanie ulica wielkiego biznesu. Stoi tu siedziba Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W pobliżu skrzyżowania Wall Street i Bowling Green znajdziemy dwa słynne pomniki – "Szarżującego Byka" (rzeźbiarz Arturo Di Modica) oraz stojącą naprzeciwko niego "Nieustraszoną Dziewczynkę" (Kristen Visbal). Ich połączenie w 2007 roku stało się jednym z symboli walki o prawa kobiet w XXI wieku.