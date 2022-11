Pociągiem z Polski na Litwę. Nowa trasa będzie hitem

Ceny biletów

Ta trasa może okazać się hitem, bo bilety są dostępne w bardzo atrakcyjnych cenach. Bilet z Krakowa do Wilna kosztuje 30 euro (około 140 zł), a do Kowna – 25 euro (około 115 zł). Z kolei za podróż z Warszawy do Wilna pasażerowie zapłacą 25 euro (około 115 zł), natomiast do Kowna – 20 euro (około 90 zł).