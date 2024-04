Pokazał zdjęcie z polskiego lotniska. "Lepiej kupić wódkę niż kanapkę"

Lotnisko w Krakowie: "Lepiej kupić wódkę niż kanapkę"

- Nie popełniajcie tego błędu, co ja i nie jedźcie na lotnisko bez śniadania. To, co się tu dzieje, to jakiś żart - ostrzega swoich obserwatorów na Instagramie. - Wszyscy influencerzy mówią, jak znaleźć tanie loty. Ja pytam, jak znaleźć tanią kanapkę. Co ja radzę? Zjedzcie i zróbcie kanapki w domu - dodaje.