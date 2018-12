Nowy trop dotyczący katastrofy lotniczej w Australii. Pomogło zdjęcie z aparatu

5 osób zginęło w lutym 2017 r. w katastrofie samolotu u wybrzeży Australii. Teraz na jaw wychodzą nowe fakty, które mogą pomóc lepiej zrozumieć przyczyny tej tragedii. Wszystko przez jedno zdjęcie.

Richard Cousins , prezes firmy FTSE 100 należącej do Compass Group, zginął w lutym 2017 r. w Zatoce Jerozolimskiej niedaleko Sydney. Wraz z nim w samolocie byli jego synowie, Will i Edward, narzeczona Emma Bowden i jej córka Heather. Wszyscy zginęli na miejscu.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, samolot uderzył w wodę z dużą prędkością, pod dużym kątem i w ostrym przechyle na prawe skrzydło. Nie znaleziono jednak żadnych uszkodzeń wskazujących na zderzenie z ptakiem czy obiektem, które mogłoby doprowadzić do wypadku. Nie wykryto też uszkodzeń systemu sterowania i silnika. Przebadano paliwo, które okazało się dobrej jakości. Dotychczas nikt nie był w stanie odpowiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło. Jednakże zdjęcie znalezione w aparacie fotograficznym Richarda dało śledczym do myślenia.