Nurek znalazł na dnie morza aparat fotograficzny. W środku były zdjęcia i filmiki Polaków

Nurek odnalazł aparat fotograficzny, w którym były zdjęcia i filmiki Polki. Mężczyzna postanowił odnaleźć turystów. Post, w którym opisywana została cała sytuacja, udostępniono ponad 2 tysiące razy.

Kilka dni temu na portalu "Deutsche Welle" pojawił się nietypowy post. Redakcja opisała niecodzienną sytuację, do jakiej doszło na Krecie. Podczas wakacji jeden z nurków znalazł w pobliżu miejscowości Matali aparat fotograficzny. Niestety, trudno było go wyciągnąć. Mężczyzna nie dał jednak za wygraną i z pomocą przyjaciół wydostał znalezisko na ląd. Co ciekawe, po uruchomieniu aparat wciąż działał. Nurek przejrzał galerię, w której znajdowały się zdjęcia pary oraz filmiki, na których wczasowicze mówili w języku polskim. Postanowił odnaleźć turystów.