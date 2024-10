Nysa Kłodzka ponad miesiąc po powodzi. Pokazała wideo

Powódź zniszczyła wszystko, co napotkała na swojej drodze. Choć z czasem wielka woda opadła, gigantyczne zniszczenia pozostały.

Aktywna w mediach społecznościowych Małgorzata Meg Szumska, właścicielka kilku turystycznych perełek w Ziemi Kłodzkiej, m.in. pensjonatu i restauracji Złoty Jar, a także prezeska Kopalni Złota w Złotym Stoku (@travels_with_szumeg), wybrała się na spływ Nysą Kłodzką. Stan rzeki i okolicy jest przerażający. Kobieta zaapelowała, aby skupić się nie tylko na odbudowie domów, zabytków, sklepów itp. (choć to też jest niezwykle ważne), ale także na przyrodzie. - Spływam niekomercyjnie Nysą od wielu lat, złota jesień to najpiękniejszy czas na taki spływ jednak teraz jest przytłaczający. Ogrom i skala tego zanieczyszczenia jest niewyobrażalna - przyznała w rozmowie z WP.

"Natura sama się nie oczyści. Tu potrzebna jest zorganizowana pomoc, w innym przypadku czeka nas kolejna katastrofa ekologiczna... Przywróćmy naturę do porządku" - napisała w nagraniu, na którym widać aktualny stan rzeki.

Całe nabrzeże pełne jest stosów śmieci popowodziowych. Są to tekstylia, worki, a nawet stojący nieopodal samochód, nienadający się już do użytku. Wiele z materiałów, ubrań, pościeli, materaców itp. zawisło także na gałęziach drzew, rosnących tuż przy rzece. - Zaprzyjaźniona firma, która robi komercyjne spływy, zbierała wolontariuszy do sprzątania, 15 osób sprząta jedno drzewo przez kilka godzin - powiedziała nasza rozmówczyni.