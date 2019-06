O czym warto pamiętać podczas wycieczek górskich?

Góry czy morze? To standardowe pytanie zadawane przed urlopem. Preferencje preferencjami, ale wyjazd w góry rządzi się swoimi prawami i jeżeli nie planujemy spędzić całego wyjazdu "na Krupówkach", a ruszyć na szlak, to lepiej się przygotować.

Pierwszą sprawa, o którą powinniśmy zadbać to wybór odpowiedniej trasy do naszych możliwości i właściwe przygotowanie do warunków panujących w górach. Pogoda – w górach może się zmieniać w szybkim tempie i lepiej być gotowym na nagłe spadki temperatur, opady itp. W pełnym słońcu nie wolno zapomnieć o nakryciu głowy i zabezpieczeniu przed słońcem.

O pieszych w klapkach idących tatrzańskimi szlakami opowiedziano już wiele anegdot. Trzeba jednak wyraźnie napisać – to zawsze jest zły pomysł. Obuwie sportowe może sprawdzić się w płaskiej dolinie, ale nawet na prostym szlaku lepiej zainwestować w buty chroniące kostkę i trekkingowe skarpety – współczesne materiały zapewniają w nich komfort nawet w duże upały, chronią przed przemoczeniem w deszczu czy przy przekraczaniu strumieni, a przede wszystkim są najlepszym zabezpieczeniem przed kontuzją. Reasumując: klapki na plażę, buty sportowe mogą być "od biedy", buty górskie na wyprawy w góry.

Przy wyborze trasy należy pamiętać też o własnych możliwościach i mierzyć siły na zamiary. Odpowiednie przygotowanie przed wyjazdem może pomóc w każdej sytuacji.

"Warto pamiętać o tym, że wycieczka w góry niewiele różni się choćby od wyjścia na siłownię. Osoby, które w ciągu roku niewiele się ruszają, powinny zadbać o odpowiednie przygotowanie motoryczne, jeśli chcą uniknąć kontuzji. Mięśnie i stawy kończyny dolnej są narażone na duże obciążenia podczas tego typu wysiłku. Dodatkowo pamiętajmy, że ze względu na wysokość będziemy pracować w środowisku ze zmniejszoną dostępnością tlenu. Przed wypadem w góry warto odpowiednio wcześniej przygotować ciało poprzez ćwiczenia, które będą imitować wspinanie – czy to przez wejścia na boksy na siłowni czy nawet ławeczki w parku. Warto też urozmaicać ćwiczenia, dodając ciężarki czy zwiększając częstotliwość wykonywanych powtórzeń" – mówi Maciej Siemianowski, trener personalny.

Jedzenie na wysokości

Podczas wycieczki w góry bardzo ważny jest również prowiant. W plecaku zawsze musimy znaleźć miejsce na wodę i to w dużych ilościach. Termos z herbatą czy kawą to również dobry pomysł. Planując wycieczkę, powinniśmy pomyśleć o jedzeniu – ile porcji spakować do plecaka? Dojdziemy do schroniska i tam będziemy się żywić czy będziemy spać na otwartej przestrzeni? Czy mamy ze sobą gotówkę na drobne zakupy – bo nie każde miejsce obsługuje karty płatnicze.

Oprócz szybkich przekąsek powinniśmy pomyśleć o obiedzie. Tutaj ważne jest zbilansowanie wartości odżywczej i wygodnego opakowania – nie chcemy przeciążać plecaka zbędnymi kilogramami, a równocześnie chcemy, by posiłek był łatwy do przygotowania i nie zawierał wzmacniaczy smaków czy konserwantów. Dobrym przykładem są wprowadzone niedawno na rynek przez markę Łowicz kaszotta i risotto w wygodnych saszetkach, które dzięki małemu rozmiarowi spakujemy w każdą część plecaka. Te bogate w wartościowe składniki posiłki dostępne są w czterech smakach i bez trudu mogą być podgrzane na palniku turystycznym.

Technika tak, ale nie zawsze

Mimo że w górach chcemy zwykle odciąć się od cywilizacji, to powinniśmy pamiętać o zdobyczach techniki. Telefon komórkowy powinien być zawsze naładowany, dlatego warto pamiętać o zabraniu power banku. Choć w górach mogą być problemy z zasięgiem, telefon może okazać się niezbędny w przypadku nieszczęśliwego wypadku.

Jeden nawyk, z którego warto zrezygnować w górach to używanie telefonu jako nawigacji. Istnieją mapy przystosowane do górskich wycieczek, ale ruszając w szlak, zdecydowanie powinniśmy zaopatrzyć się w tradycyjną mapę papierową. Technika może zawodzić i nic nie zastąpi dobrej, drukowanej mapy. Jeżeli wysyłamy nastolatka w góry, warto sprawdzić, czy umie posługiwać się tradycyjną mapą – nie ma co się obrażać i śmiać, młodsze pokolenie nie jest przyzwyczajone do orientacji w terenie bez użycia telefonu. I nie mówimy tutaj o złożeniu mapy po jej otwarciu, bo to czarna magia niemal dla każdego…

