O gdańskim kocie pisały media na świecie. Niezwykła historia Rysia

Kot Rysiu podbił serca internautów w Polsce i na świecie

Dokładnie rok temu, 29 maja 2023 r. "Pamiętacie ze szkoły opowiadanie O psie, który jeździł koleją? No to my dzisiaj na przystanku PKM Gdańsk Firoga spotkaliśmy kota, który wprawdzie koleją nie jeździ, ale… odprowadza na pociąg swoich właścicieli" - napisano na Facebooku.