LOT-em z kotem, czyli zabierz w podróż po Polsce swojego pupila

Skupmy się na podróży kota Kentucky. Zakup biletu dla tego 6-kilogramowego rocznego kociaka możliwy był do 12 godzin przez planowanym lotem. Jednak, by zabezpieczyć sobie możliwość rejsu z nim, bilety dla kota kupiłem równolegle z tymi dla siebie. Ile to kosztuje? Tanio nie jest. Na trasach krajowych LOT pobiera opłatę ok. 190 zł (za rejs w jedną stronę, za zwierzę ważące z kontenerem do 8 kg). Dla porównania w podróży na trasach europejskich i bliskowschodnich opłata wzrasta do ok. 280 zł, a na lotach do Ameryki Północnej czy Azji do ok. 465 zł. Do tych kwot mogą być doliczane dodatkowe opłaty serwisowe w zależności od portu docelowego.