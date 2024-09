O krok od tragedii. Brzeg nagle runął do wody

Jak donosi "Gazeta Krakowska" prawie cały zachodni brzeg popularnego "Pojezierza Olkuskiego" osunął się do wody. Liczy on ok. 400 m długości. W wyniku oberwania doszło do powstania niewielkich, bo mierzących ok. kilku metrów klifów. Podobna sytuacja miała miejsce ok. miesiąc temu na bliźniaczym zalewisku w Hutkach, w gminie Bolesław.