O polskim mieście będzie głośno w całej Europie. "Zacznie żyć"

Po ogłoszeniu ESK 2029 we wrześniu br., Hanna Wróblewska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, podkreśliła, że jest to wydarzenie, które nie tylko wpisze się w historię Lublina, ale także "nada mu nowy kierunek rozwoju, umocni jego pozycję na kulturalnej mapie Europy, a przede wszystkim przyczyni się do wzbogacenia dziedzictwa kulturowego całej Polski".

Polityczka przyznała, że Lublin, w którym już ruszyły przygotowania do realizacji programu na 2029 rok, zyska dzięki temu tytułowi. - We wszystkich Europejskich Stolicach Kultury możemy zaobserwować zwiększenie ruchu turystycznego i w ogóle zwiększone uczestnictwo w kulturze. Będzie też wiele inicjatyw międzynarodowych, wzmocni się infrastruktura kulturalna miasta, Lublin zacznie żyć - powiedziała wiceszefowa resortu.

Przypomnijmy, że idea Europejskiej Stolicy Kultury powstała, by chronić i promować bogactwo i różnorodność kulturową Europy oraz podkreślać ich cechy wspólne. Co roku typowane są dwa państwa z Unii Europejskiej, z których chętne miasta już na 9 lat wcześniej składają swoje kandydatury. Od 2021 r. co trzy lata jest wybierana trzecia stolica, z państwa-kandydata do UE lub należącego do EFTA.