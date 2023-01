O tym jak powitałam Nowy Rok w Hiszpanii, czyli Prospero Año Nuevo!

Ogrom dekoracji i wyjątkowe przysmaki

Morski klimat i 300 słonecznych dni w roku sprawiają, że w Andaluzji raczej nie ma co liczyć na białe święta. Jednak tutaj nie jest to dla nikogo przeszkodą, wręcz przeciwnie, fiesta trwa w najlepsze. Przekonałam się o tym, gdy ostatnie dni 2022 roku w spędziłam w leżącym na Wybrzeżu Costa del Sol kurorcie Nerja. W mieście, które na co dzień zamieszkuje około 20 tys mieszkańców, pomimo braku śniegu, bez trudu dało się poczuć świąteczną atmosferę, a to dlatego, że sami Hiszpanie wyjątkowo celebrują zarówno Święta Bożego Narodzenia, jak i wejście w Nowy Rok.