Obłożenie sięga stu procent. Kolejki, problemy z parkowaniem i tłumy

Czy zaparkuje? Z tym może być problem, bo w mieście zapowiadają się gigantyczne tłumy. Już od minionego weekendu widać było, że jest sporo turystów. Odczuli to także ci, którzy zdecydowali się na przyjazd komunikacją miejską. Wiele SKM-ek było tak pełnych, że nie dało się do nich wejść. - Zaczęło się na dobre. Kolejki do restauracji, problemy z parkowaniem - no to mamy sezon w pełni - mówi w rozmowie z WP pani Hania Kasińska, mieszkanka Sopotu. - Ja uciekam, wrócę po majówce rozkoszować się moim miastem.