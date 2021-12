Obowiązkowe testy po powrocie spoza Schengen. Polacy panikują przed świętami

"Czy ktoś wie w końcu, jaki test trzeba zrobić przed wylotem do Polski? Mam bilet na 16.12 i nie wiem już, co robić" - pyta jeden z członków grupy "Wiadomości Wirusowe dla Polaków w UK" na Facebooku. "Miło by było, jakby łaskawie powiedzieli, czy dzieci też muszą robić ten test przed wylotem do Polski, bo nie wiem, czy bookować dla syna, czy nie ... dużo czasu nie zostało. Co za bałagan" - pisze ktoś inny (zachowaliśmy oryginalną pisownię).