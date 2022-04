Odbudują plażę w Orłowie. Znamy termin

Co ważne, w celu zwiększenia "żywotności" plaży w Orłowie w przyszłości planowana jest budowa progów podwodnych mających za zadanie częściowe wygaszania energii, z jaką fale uderzają o brzeg zwłaszcza w trakcie sztormu. Będą to rafy kamienne, które zostaną umieszczane równolegle do brzegu na głębokości od 2 do 3,5 m i ok. 100 m od brzegu. Warte ok. 15 - 20 mln zł prace planowane są na lata 2023-2024.