Odcięta od świata Wyspa Wielkanocna. "W promieniu ponad 2000 km nie ma nikogo innego"

Rapanujczycy przetrwali tę katastrofę ekologiczną i aż do przybycia statków europejskich w 1722 r. prace nad posągami moai trwały. Relacje z pierwszych XVIII-wiecznych wypraw wskazują, że Europejczycy spotkali tam zdrową populację, tłum radosnych ludzi, bez żadnego uzbrojenia, bez śladów walk i traumy - mimo zniszczenia środowiska. Niestety, przybycie Europejczyków - a później także statków z innych części świata - doprowadziło do kryzysu. Okazało się, że mieszkańcy nie są odporni na wiele chorób, zaczęła szerzyć się ospa, gruźlica, choroby weneryczne, nawet trąd. Do tego doszły napady łowców niewolników. To wszystko doprowadziło do załamania kultu przodków i destrukcji kultury. W 1877 r. populacja spadła do 110 osób.