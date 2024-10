Odesłał jedzenie do kuchni. Kucharz zwymyślał 72-latka i popchnął go na podłogę

Szef kuchni zaatakował niezadowolonego klienta

72-letni niemiecki turysta do lokalu udał się z partnerką i przyjaciółmi. Nie był zadowolony z posiłku i odesłał go do kuchni, argumentując, że danie nie było tym, co zamówił i na dodatek jest słabej jakości. Kucharz zareagował agresywnie. Wyszedł na salę i miał zaatakować klienta.