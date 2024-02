Odkrycie na dnie oceanu. "To pokazuje, jak mało wiemy"

Naukowcy zaskoczeni

- Spodziewałam się jednej, może dwóch gór, ale znalezienie aż czterech jest niesamowite - przyznała dr Jyotika Virmani, dyrektorka Instytutu Oceanicznego Schmidta, w rozmowie z "New Scientist". - To pokazuje, jak mało wiemy, co się tam dzieje - zauważyła badaczka. - Góry podwodne prawie zawsze prowadzą do słabo zbadanych punktów o dużej różnorodności biologicznej - dodała.