Odmawiali jej wizy i mówili, by pozwiedzała Europę. Dziś żyje w raju na końcu świata

Na pewno pierwszą podróż do Nowej Zelandii wspominam jako przygodę życia, zresztą wszystko odbyło się trochę na wariackich papierach. Miałam zaledwie dwadzieścia lat, a to była moja pierwsza tak daleka podróż. To, co zapamiętałam już po wyjściu z lotniska, to uderzenie ciepłego, letniego powietrza. Wylecieliśmy z Polski w listopadzie, a więc wczesną zimą, a tutaj dopiero zaczynało się lato. Byłam też oczywiście okrutnie zmęczona, bo podróż była długa i wyczerpująca. Na domiar złego na drugi dzień dopadł mnie jetlag. Pamiętam za to pierwszy spacer na plaży, niebieskie niebo i palmy wokół. Byłam bardzo podekscytowana.