"Odwiedź nas... później". Organizacje turystyczne apelują do turystów o zdrowy rozsądek

W internecie triumfy święci hasztag o wymownej nazwie "staythefuckhome", który skutecznie przekonuje ludzi do tego, by pozostali w domach. Natomiast polska branża turystyczna apeluje do urlopowiczów, by przełożyli swoje plany wyjazdowe.

Zamiast odwoływać możemy przełożyć termin planowanego wyjazdu (iStock.com)

Z hasztagu #staythefuckhome skorzystała m.in. Estońska Organizacja Turystyczna, promująca się hasłem "Visit Estonia". Na swoim oficjalnym profilu na Twitterze opublikowała post zachęcający do odwiedzin. "Visit Estonia …later" ("Odwiedź Estonię ...później") – brzmi treść wpisu zamieszczonego w mediach społecznościowych. Post zachęca turystów, by nie rezygnowali całkowicie z zaplanowanych wyjazdów zagranicznych, a jedynie zmienili ich termin.

Najważniejsze są zdrowie i bezpieczeństwo obywateli. Ze względu na panujący stan zagrożenia epidemicznego nie zaleca się wyjścia z domu, a tym bardziej podróży w odległe miejsca. Branża turystyczna apeluje jednak o zachowanie zdrowego rozsądku i niepopadanie w skrajności.

Polscy przedsiębiorcy turystyczni bronią się przed kryzysem rozpowszechniając w mediach społecznościowych hasztag #ZmienTerminNieOdwołuj. Zachęcają turystów do przełożenia terminu planowanego wyjazdu, zamiast całkowitej rezygnacji z niego.

Koronawirus dotknął branżę turystyczną na całym świecie. Jego skutki już teraz odczuwają zarówno biura podróży, hotelarze, jak i małe, prywatne przedsiębiorstwa. Straty dotkną również narodowe organizacje turystyczne. Niektóre firmy mogą już nie podnieść się po tygodniach załamania na rynku turystycznym.