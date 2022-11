Ogrody świateł. Hit czy wielka przesada?

W Królewskim Ogrodzie Światła też postawiono na oszczędzanie. - Tegoroczna instalacja jest niezwykle energooszczędna, składa się z ponad 400 tysięcy diod typu eko-LED. W miesiąc ekspozycja zużywa około 5250 kW. Wykonawcy składający oferty zobligowani byli przedstawić energooszczędne rozwiązania, tak aby wystawy nie zagrażały środowisku naturalnemu i ekosystemowi Wilanowa oraz aby zużycie energii było minimalne - tłumaczy przedstawiciel Królewskiego Ogrodu Światła. - Jeśli chodzi o bilety, to cena normalnych wejściówek nie uległa zmianie. Od poniedziałku do czwartku kosztują 20 zł (ulgowe 10 zł), a w weekendy i święta 40 zł (ulgowe 20 zł) - kontynuują. Ceny te nie ulegną zmianie do końca sezonu, czyli do 26 lutego 2023 roku.