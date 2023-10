Pokazał wideo z Zakopanego. "To, co się dziś dzieje, zaskoczyło"

Tatry przyciągają miłośników gór o każdej porze roku. Ale tłum czekający do kolejki na Kasprowy Wierch w środku tygodnia po sezonie, to jednak nietypowy widok. - To, co się dzieje dziś od rana, zaskoczyło turystów - słyszymy na wideo opublikowanym przez "Tygodnik Podhalański" na Facebooku.