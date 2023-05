Ogromny problem w Chorwacji. Muszą zdążyć przed sezonem

Chorwacja, turystyczny raj

Chorwacja to rejon bardzo często odwiedzany przez turystów z całego świata, ukochany także przez Polaków. Stosunkowa bliskość i śródziemnomorski klimat sprawiają, że co roku przyjeżdżają tam tysiące turystów. Chorwacka Wspólnota Turystyczna poinformowała we wrześniu, że liczba turystów odwiedzających Chorwację przekroczyła milion. Polacy natomiast są czwartym najchętniej przyjeżdżającym narodem do tego kraju, zaraz po Niemcach, Austriakach i Słoweńcach.