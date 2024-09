Ogromny sukces polskiego miasta. "Nada mu nowy kierunek"

- Lublin jako Europejska Stolica Kultury 2029 to ogromne wyróżnienie i potwierdzenie wyjątkowego dziedzictwa kulturowego tego miasta - mówi Karol Wiak z Nocowanie.pl. - Z każdym rokiem Lublin staje się coraz bardziej popularnym miejscem zarówno dla turystów krajowych, jak i zagranicznych, co widać po rosnących liczbach odwiedzających. To miasto z niezwykłą historią, gdzie tradycja spotyka nowoczesność, a różnorodność kulturowa i architektoniczna tworzy niepowtarzalny klimat - zauważa.