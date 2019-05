Okazja dnia. Egipt w czerwcu aż o 2470 zł taniej!

Wyskocz do Egiptu na początku czerwca i oszczędź prawie połowę ceny. Luksusowy hotel na wybrzeżu z wielkim aquaparkiem niedaleko plaży z łagodnym wejściem do wody, all inclusive i loty z Warszawy to wszystko, czego oczekujemy po wakacjach w Egipcie.

Hurghada to najlepszy kurort w Egipcie (Shutterstock.com)

Wakacje w Egipcie taniej

Wtorkowa okazja dnia to wspaniałe last minute – tydzień w Egipcie w terminie 2-9.06.2019 aż o 48 proc. taniej!

Oszczędzamy 2470 zł od osoby. W dzisiejszej cenie zakwaterowanie w luksusowym hotelu 5-gwiazdkowym w komfortowej formule all inclusive z przelotami bezpośrednimi z lotniska Chopina w Warszawie i transferami na miejsce.

Świetny hotel w Egipcie

Wybrany obiekt w Hurghadzie dysponuje ogromnym aquaparkiem z 50 zjeżdżalniami, 6 basenami, strefą relaksu, SPA & Wellness, atrakcjami dla najmłodszych. A wszystko to za prawie połowę mniej niż wynosi cena regularna wakacji w Egipcie. Rezerwacja jest darmowa i nie zobowiązuje do zakupu wycieczki.

W zatoce Makadi w czerwcu czeka na nas pewna pogoda. Doświadczymy 32 st. C w ciągu dnia, 25 kresek nocą, a 10 godzin pełnego nasłonecznienia oraz morze o temperaturze 26 st. C pozwolą do woli korzystać z kąpieli słonecznych i wodnych.

