Okazja dnia. Greckie wakacje prawie 50 proc. taniej

Riwiera Olimpijska to połączenie wypoczynku nad morzem i w górach, tak więc każdy znajdzie coś dla siebie - do wyboru są miejscowości tętniące życiem nocnym, a dla osób ceniących ciszę, polecane są niewielkie, kameralne kurorty. Na pewno łączy je jedno - świetne ceny.

Riwiera Olimpijska była hitem lat 90. Gdy autokarowe wycieczki do Grecji straciły na popularności na rzecz samolotowych wczasów na wyspach, Polacy coraz rzadziej decydowali się na wyjazd w ten region. Tymczasem to świetny kierunek na wczasy, nie tylko ze względu na długie plaże i gwarantowaną pogodę, ale także na masę atrakcji w okolicy.

Będąc tam warto udać się do Parku Narodowego Góry Olimp, od której pochodzi nazwa riwiery. To wspaniałe miejsce nie tylko dla miłośników przyrody, ale też aktywnego wypoczynku. Ważnym celem wycieczkowym do tego regionu są także słynne Meteory - klasztory wybudowane na pionowych skałach w kształcie maczug i szpikulców. Powstały w XIII wieku, wznoszą się na wysokość nawet 540 m n.p.m. Do wielu z nich mnisi dostają się w koszach wciąganych na linach. Część budynków jest osiągalna dla turystów - szczyt zdobywa się wchodząc po stromych schodach.